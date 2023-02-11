وزير الاقتصاد يؤكد أهمية تكاتف الجهود العربية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 February, 2023

أكد وزير الاقتصاد محمد الحويج أهمية تكاتف الجهود العربية لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجهها المنطقة في مجالات الاقتصاد والتجارة وخاصة تحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشدد الحويج خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية (111) والذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة على أهميه استخدام البنوك والصناديق العربيه والفوائض الماليه العربيه في تنمية الاقتصادات العربيه، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وفق برنامج زمني واضح.

وأكد الوزير أن الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة نظراً للقضايا المطروحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس المواطن العربي مباشرةً بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية.

وناقش الاجتماع الذي يعقد بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمال بالدول العربية وعدد من المنظمات والاتحادات المتخصصة سُبل تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة والتي تساهم في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والخدمات عبر كافة المنافذ المشتركة.

وعلى هامش المؤتمر عقد وزير الاقتصاد والتجارة اجتماع مع وزير الاقتصاد الفلسطيني واتفقا على إرسال وفد من رجال الأعمال الليبيين إلى فلسطين لدراسة إمكانيات التعاون في مجال الاستثمار والتبادل التجاري.

كما التقى الحويج مع وزيرة التجارة التونسية جرى تبادل وجهات النظر حول التعاون بين البلدين وضرورة انعقاد اللجان الفنية والاقتصادية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال الشهر القادم.