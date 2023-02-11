بنغازي.. انتشار أمني كثيف وإغلاق الشوارع المؤدية إلى منطقة بوهديمة

العنوان-بنغازي

تشهد مدينة بنغازي، اليوم السبت، انتشارا أمنيا كثيفا لكافة الأجهزة الأمنية، وإغلاق عدة شوارع رئيسية بالمدينة بالإضافة إلى كافة الشوارع المؤدية إلى منطقة بوهديمة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، عن مداهمة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمساندة من القوات المسلحة مصانع خمور محلية ومخازن خمور مستوردة في منطقتي بوهديمة والوحيشي ببنغازي.

وأوضحت المديرية أن الحملة الأمنية المشتركة تم خلالها ضبط كميات كبيرة من الخمور والمخدرات.

ولفتت المديرية في بيان لها أنه تم إلقاء القبض على العديد من مروجي المخدرات.