عمران: دحرجة الخلاف حول شروط انتخاب الرئيس للقانون الانتخابي مخالفة لكل المعايير الدستورية

ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران إن مجلسي النواب والدولة يقتاتون على الخلاف حول القاعدة الدستورية وهما يدركان تماما بأنه لن يحدث توافق، لافتة إلى أن التعديل الدستوري الثالث عشر الصادر عن النواب سيمنح المجلسين المزيد من الوقت للبقاء في السلطة.

عمران وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أشارت إلى أن هذا التعديل الدستوري بغض النظر عن صحة الإجراءات المتبعة في إصداره ومدى ولاية مجلسي النواب والدولة في التدخل بالمسار التأسيسي يعد استنساخًا مشوهًا من نظام الحكم في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية وقد تم التلاعب في بعض نصوص المشروع بطريقة ركيكة.

وتابعت عمران حديثها: “إن إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر خطوة واضحة باتجاه خلط الأوراق نحو تعقيد أكبر للمشهد ولا تهدف للاستقرار بأي شكل من الأشكال”، موضحة أن دحرجة الخلاف حول شروط انتخاب الرئيس للقانون الانتخابي مخالفة لكل المعايير الدستورية.

