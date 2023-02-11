الاستشعار عن بعد في ليبيا: الشبكة الوطنية لرصد الزلازل متوقفة

أكد مكتب علوم الزلازل بالمركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء في ليبيا، أن الشبكة الوطنية لرصد الزلازل متوقفة، ومحطة المرج لا تعمل، لذلك لا يمكن نفي أو تأكيد وقوع هزة أرضية بالمدينة.

وأضاف المكتب في تصريحات صحفية، أن الإنسان من المستحيل أن يشعر بزلزال بقوة 2 درجة على مقياس ريختر، ولا يمكن تسجيله إلا إذا كان جهاز التسجيل قريبا من الهزة بـ 150 كيلومترا في الحد الأقصى.

وتابع: “علمياً لا يمكن لشبكات الدول المجاورة تسجيل زلزال بقوة 2 درجة على مقياس ريختر”.