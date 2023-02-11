قنيدي يتهم عقيلة والمشري بإطالة أمد الأزمة دون حسم للخلافات

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب سالم قنيدي، إنه لم يتم مناقشة تعديل الإعلان الدستوري في جلسة الاثنين الماضي التي شهدت انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.

وأكد قنيدي إمكانية مناقشته في الجلسات القادمة كل مادة على حدة، وفق تعبيره.

واتهم قنيدي رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري بإطالة أمد الأزمة دون حسم للخلافات، مطالبا النواب بتحمل المسؤولية والتعامل بالجدية المطلوبة للقيام بدورهم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك موادا في الاتفاق السياسي تقتضي من مجلس النواب الاتفاق عليها مع مجلس الدولة وليس الاستشارة فقط عند تنفيذها.