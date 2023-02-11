الأرصاد الجوية: تسجيل أعلى كمية أمطار في خلة الفرجان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 February, 2023

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أعلى كمية أمطار جرى تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية كان في خلة الفرجان والتي بلغت 69.0 ملم ودرنة الأرصاد43.0 ملم.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن أقل كمية أمطار جرى تسجيلها في رقدالين وزوارة الأرصاد 2.0 ملم لكل منهما ومصراتة الأرصاد 1.0 ملم.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الفرصة لاتزال مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على أغلب مناطق الشمال، وتكون جيدة على بعض المناطق مع أجواء باردة حيث درجات الحرارة تكون أقل من معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (فبراير) وتتراوح ما بين(12-17)مْ، ولا تتجاوز (10)مْ على المرتفعات الجبلية .

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى تراجع سرعة الرياح على معظم المناطق وتوقع اسقرار حالة الطقس نهاية هذا الأسبوع.