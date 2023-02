فريق أردني زائر يجري 18 عملية لحالات تعاني من العقم وتأخر الإنجاب داخل مستشفى الزنتان

ليبيا – أجرى فريق طبي زائر من الأردن 18 عملية تنظير رحم كُللت جميعها بالنجاح، لعلاج حالات تعاني من العقم وتأخر الإنجاب داخل مستشفى الزنتان للحوادث والجراحة التعليمي.

وزارة الصحة أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن الفريق الطبي الزائر يتألف من: “أخصائي جراحة مناظير رحم وأطفال الأنابيب حسين رجاء الطراونة، وأخصائي علم أجنّة وأنسجة محمد جلال إدريس ، وأخصائي علم أجنّة وأنسجة طارق أحمد المبارك، واستشارية نساء وولادة حواء عادل أبا علي، وفني جراحة مناظير الرحم وأطفال الأنابيب فخري عيد الريحاني”.

وأشارت الوزارة إلى استضافة الفريق الطبي الزائر بالتنسيق بين مركز سبها لعلاج العقم، ومركز الجبل الغربي لعلاج العقم بالزنتان.

من جانبه، أوضح مدير مستشفى الحوادث والجراحة بالزنتان عيسى العمياني، أنه تم الاتفاق مع مركز الجبل الغربي لعلاج العقم على إجراء العمليات داخل المستشفى، لاحتوائه على غرفة عمليات مجهزة تجهيزًا متكاملًا، داعيًا المرافق الصحية الواقعة بالبلدية إلى التنسيق الدائم فيما بينها لاستغلال الموارد المتاحة، من أجل تعزيز الخدمات العلاجية بالداخل وتحسين الخدمات للمواطنين.

