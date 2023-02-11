كرموس: لا استبعد أن يكون هناك توافق بين رئاستي النواب والأعلى للدولة على التعديل 13

الوطن| رصد

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، إنه لا يستعبد أن يكون هناك توافق بين رئاستي النواب والأعلى للدولة على هذا التعديل الدستوري الـ13، وفق قوله.

وأوضح كرموس، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الأعلى للدولة لم يصوت على هذا التعديل بمسماه “الـ13″، ولكنهم صوتوا على ما تضمنه كأساس ومواد.

وأضاف أن مطالب الأعلى للدولة في شروط ترشح الرئيس قد تحققت في التعديل الدستوري.

وأفاد كرموس بأن إقرار مجلس النواب للتعديل خطوة إيجابية إذا عرضت على المجلس الأعلى للدولة وأقرها.