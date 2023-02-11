المنفي: على الأطراف الليبية إنجاز قوانين الانتخابات قبل أبريل إذا أرادوها هذا العام

دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى سرعة التوافق حول قوانين الانتخابات قبل أبريل المقبل، إذا كانت الأطراف الليبية ترغب في انتخابات خلال هذا العام.
المنفي غرد على تويتر قائلًا: “إن تحقيق الإجماع الوطني والدولي في ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية سنة 2023، يتطلب إنجازاً صحيحاً وشفافاً لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل القادم أو العمل بالتشريعات النافذة”.
وأضاف: “ملتزمون بخارطة الطريق الحاكِمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق الهدف الأسمى منها.”
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