نسبة المشاركة في انتخاب بلدية العربان 45% حتى الـ 1 ظهرا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 February, 2023

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن نسبة المشاركة في انتخاب المجلس البلدي العربان بلغت حتى الساعة الواحدة مساء 44.9%.

وبينت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن 69% من المقترعين كانوا رجالا فيما بلغت نسبة النساء المشاركات في الاقتراع 31%.

وبينت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن جميع مراكز الاقتراع ببلدية العربان فتحت أبوابها أمام الناخبين عند الساعة 09:00 صباحا دون أي تأخير يذكر وبدأت عملية الاقتراع والتصويت لانتخاب المجلس البلدي الجديد .

ودعت اللجنة الناخبين إلى ضرورة اصطحاب إثبات هوياتهم الشخصية سواء طاقة شخصية أو جواز سفر أو كتيب العائلة واستظهارها أمام محقق الهوية داخل محطة الاقتراع لتسهيل عملية الاقتراع.

وجددت اللجنة المركزية دعوتها الناخبين إلى التحلي بالمسؤولية والتعاون مع موظفي مراكز الاقتراع لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي وتحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلسهم البلدي بعيدا عن الجهوية وتغليب المصلحة العامة.