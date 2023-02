ليبيا – قال الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب إنّ إعفاء المواطنين، من لديهم عدادات أو بدونه، من ديونهم السابقة المتعلقة بالاستهلاك المنزلي، والمنخرطين في نظام الأقساط المصرفية تتحمله الخزانة العامة.

التائب وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أكد أن الديوان السابقة تتحمله الخزانة ويقع تحت مصروفات الباب الرابع للدعم.

Shares

The post التائب: إعفاء المواطنين من ديون استهلاك الكهرباء المنزلي ستتحمله الخزانة العامة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية