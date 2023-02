“ضربه بأداة على رأسه”.. إحالة “معتد” على مدير مديرية أمن المرج إلى القضاء

أحالت النيابة العامة متّهما في واقعة اعتداء على مدير مديرية أمن المرج إلى القضاء.

وقال مكتب النائب العام إن نيابة المرج باشرت في إجراءات بحث الواقعة جميعها؛ فاستدلت على صحة حصولها ونسبتها إلى المتهم المقبوض عليه.

وأوضح المكتب أن المتهم تعمد ضرب مدير الأمن على رأسه باستعمال أداة خصصها لعدوانه، فأحدث به أذى في شخصه أدّى إلى مرضه.

كما أكد مكتب النائب العام حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق وإحالة الدعوى على القضاء.

المصدر: مكتب النائب العام

