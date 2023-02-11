رئيس المجلس الرئاسي الليبي يطالب بسرعة التوافق حول قوانين الانتخابات قبل أبريل المقبل

طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بسرعة التوافق حول قوانين الانتخابات قبل شهر أبريل المقبل، إذا كانت الأطراف الليبية ترغب في انتخابات خلال هذا العام.

وقال المنفي عبر حسابه على تويتر: “إن تحقيق الإجماع الوطني والدولي في ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية سنة 2023، يتطلب إنجازاً صحيحاً وشفافاً لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل القادم أو العمل بالتشريعات النافذة”.

أضاف: “ملتزمون بخارطة الطريق الحاكمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق الهدف الأسمى منها”.