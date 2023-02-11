في أول اتصال بينهما.. المنقوش تبحث مع وزير خارجية تونس توطيد العلاقات بين البلدين

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أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، حرصها على مواصلة العمل على تعزيز روابط الأخوة والتعاون المشترك بين ليبيا وتوطيد العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التونسي الجديد نبيل عمار.

وبحيس بيان الوزارة، قدمت المنقوش التهنئة لمناسبة تعيين عمار وزيرا للخارجية، متمنية له كامل النجاح والتوفيق في أداء عمله.

وأكد الطرفان استمرار التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

والأسبوع الماضي قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، تعيين عمار وزيرا للخارجية عقب إنهاء مهام وزير الخارجية السابق عثمان الجرندي، ليصبح بذلك رابع وزير يُقال من منصبه منذ مطلع العام.