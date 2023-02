غيث: حكومة الدبيبة رفعت أسعار بيع الطاقة الكهربائية

ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي عبد الحكيم عامر غيث أنّ حكومة تصريف الأعمال رفعت أسعار بيع الطاقة الكهربائية، واستخدمت التسويق لجذب المشتركين للتسجيل في منظومة الأقساط المصرفية لغرض ملاحقة ديون الشركة.

غيث وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” قال إن الحكومة ضاعفت السعر، مشيراً إلى أنّ رفع الدعم تدريجياً للاستهلاك يحتاج إلى تشريع من مجلس النواب.

ولفت إلى غياب دور مكاتب الجباية لمتابعة الديون، وقطع التيار الكهربائي على المستهلك الممتنع عن الدفع خلال السنوات الماضية.

