باثيلي: نطالب المجتمع الدولي بتوحيد موقفه لإجراء انتخابات وطنية شاملة

أجرى المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باثيلي، اليوم لقاءا في روما مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في إيطاليا، أنطونيو تاجاني، حول التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وأعرب باثيلي لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية تاجاني عن تقديره للدعم الإيطالي المستمر لجهودِ الأمم المتحدة في تسهيل إجراء انتخابات خلال العام 2023.

وجدد باثيلي وتاجاني الدعوة لجميع الأطراف في ليبيا، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري.

كما طالب الطرفان المجتمع الدولي بتوحيد موقفه في دعم تطلعات الشعب الليبي لاجراء انتخابات وطنية شاملة.