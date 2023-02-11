الناطق باسم الكهرباء: لا يوجد عجز في الإنتاج ولا طرح أحمال

قال الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التايب، إن الانقطاعات التي حصلت خلال 24 ساعة الماضية جلها أعطال ناجمة عن المنخفض الجوي الحاد وارتفاع سرعة الرياح بشكل كبير؛ ترتب عليه حدوث أعطال بالشبكة الهوائية بعدد من المناطق.

وأكد “التائب، في تصريحات صحفية، بأنه لا يوجد عجز في الإنتاج ولا يوجد طرح للأحمال وفرق الصيانة تعمل على مدار 24 ساعة؛ لصيانة الأعطال ومتابعة البلاغات رغم الرياح والأمطار الغزيرة.

وأضاف الناطق باسم الشركة العامة للكهرباء، أن فرق الصيانة أنجزت أكثر من 100 أمر عمل خلال 24 ساعة بمنطقة طرابلس وضواحيها.