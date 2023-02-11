مسؤول عسكري سابق يحذر من خطر على الأمن القومي للبلاد

حذر وزير الدفاع الأسبق محمد البرغثي، من خطر يحيط بالأمن القومي لليبيا، وعبئًا على الميزانية المالية .

وقال البرغثي، في تصريحات صحفية ان عدد المرتزقة المتواجدين حاليًا في ليبيا يصل إلى 20 ألف مرتزق، من جنسيات مختلفة، وخروجهم يحتاج لتدخل دولي .

وأضاف وزير الدفاع الأسبق أنه يوجد في ليبيا حاليًا 9 آلاف من مرتزقة “فاغنر” الروسية، و11 ألفًا من السوريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى.

وأشار البرغثي، الى ان هذا العدد يُشكل خطرًا على الأمن القومي للبلاد، وعبئًا على الميزانية من رواتب وتموين وإيواء هذه المجموعات شرقًا وغربًا.

وأكد البرغثي، أن ترحيل هذه الأعداد الكبيرة يحتاج إلى تعاون دولتي روسيا و تركيا، وربما بمساعدة البعثة الأممية، والسفير الأمريكي لدى ليبيا.

وأوضح البرغثي، الى ان ترحيل المرتزقة سيساعد على تأمين إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، دون تدخل من الجهات التي تعرقل العملية الانتخابية باستخدام هذه العناصر.

ولفت الى ان أغلب المرتزقة السوريين يتواجدون في العاصمة طرابلس وضواحيها، أما مرتزقة “فاغنر”، فمعظمهم متواجدون جنوب مدينة سرت، وبعض مناطق الشرق.