اليوم.. لقاء مرتقب يجمع المنفي والمشير حفتر

أخبار ليبيا 24

يصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، إلى مدينة بنغازي، للاجتماع مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، وعدد من النشطاء في المدينة، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

والأسبوع الماضي التقى حفتر عددا من المسؤولين المحليين والدوليين فقد استقبل في مكتبه بمنطقة الرجمة في بنغازي السبت الماضي رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وفي مطلع يناير الماضي التقى المنفي مع حفتر في القاهرة في لمناقشة تعزيز جهود التهدئة بين الأطراف الليبية؛ وذلك عقب اجتماع شهدته العاصمة المصرية بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري.

والأربعاء الماضي، استقبل حفتر سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي، وقبل ذلك كلا من المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وآمر القوات المشتركة البريطانية الجنرال جيم موريس، والسفيرة البريطانية كارولين هورندال.