السويحلي يتهم المستشار صالح بعرقلة الانتخابات

العنوان-مصراتة

اتهم رئيس مجلس الدولة الأسبق، عبدالرحمن السويحلي، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بإجهاض المبادرات التوافقية لإنجاز الانتخابات في 2023.

وقال السويحلي في بيان مقتضب عبر صفحته بـ فيسبوك: “كما نجح في 2021؛ عقيلة يحاول مرة أخرى إجهاض أي مبادرة توافقية جدية لإنجاز الانتخابات في 2023!”.

‏وأضاف: “تعديله الأخير المُضلل مُصَمَّم لإظهار تجاوب خادع ولكن هدفه الحقيقي تقويض ماكر لأي أمل في تحقيق انتخابات ذات مصداقية”.

‏وقال السويحلي في ختام بيانه: “لا أظن أن لعبته ستنطلي على باتيلي أو المجتمع الدولي؛ وقبل ذلك الليبيون”.