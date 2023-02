باتيلي وتاياني يطالبان صالح والمشري بتسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح

ليبيا – التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد اللهِ باتيلي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في إيطاليا، أنطونيو تاجاني، حول التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

باتيلي أعرب بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية عن تقديره للدعم الإيطالي المستمر لجهودِ الأمم المتحدة في تسهيل إجراء انتخابات خلال العام 2023.

وجدد باتيلي وتاياني لجميع الأطراف في ليبيا، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب والدولة إلى تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري.

وطالب الجانبان المجتمع الدولي بتوحيد كلمته في دعم تطلعات الشعب الليبي للانتخابات.

