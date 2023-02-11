إخماد حريق بمخزنين للمواد البتروكيماوية في جنزور

أكدت هيئة السلامة الوطنية إخماد حريق بمخزنين للزيوت والمواد البتروكيمياوية بمنطقة جنزور بغرب طرابلس، بعد محاولات للإخماد استمرت خمس ساعات.

وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت إن أقسام السلامة الوطنية بفرعها في المنطقة الغربية تعاملوا مع الحريق قبل النجاح في إخماده والسيطرة عليه عقب العمل خمس ساعات متواصلة.

وجرى تأمين المكان؛ فيما أشاد مدير فرع الهيئة بالمنطقة الغربية اللواء ثائر الشهاوى بجهود جميع الأقسام المشاركة بهذه العملية، مؤكداً جاهزية واستعداد أقسام الفرع للتعامل مع جميع الحوادث.