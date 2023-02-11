البركي: عملية الجيش والشرطة ضد تجار المخدرات في بنغازي دقيقة ومنظمة

أشادت الدكتورة ريم البركي، الباحثة المتخصصة في قضايا الأمن والهجرة، بجهود القوات المسلحة العربية الليبية وجهاز الشرطة في مدينة بنغازي، في مواجهة الجريمة وتجارة المواد المخدرة.

وقال البركي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” احتفوا بجهود الشرطة والجيش اليوم في بنغازي، عملية عسكرية أمنية مشتركة منظمة ودقيقة تم فيها تنفيذ حملة واسعة ضد تجار المخدرات وأوكارهم”.

وأضافت:” توقيت ممتاز للعملية فجر السبت بينما ينام الجميع تسببت في عدم تعطيل مصالح الناس نهار السبت”.

ولفت إلى أن القطع التام لشبكات الاتصالات شكل دقيق حتي يستحيل التواصل بيّن المجرمين داخل بنغازي”.

واختتمت تغريداتها، قائلة:” نتمني أن تستمر هذه العمليات وأن يتم دعمها من النخب والقيادات المدنية في المدينة”.