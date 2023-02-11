المنفي يُطالب بإنجاز القوانين الانتخابية قبل أبريل

العنوان-طرابلس

طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بضرورة إنجاز قوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل المقبل أو العمل بالتشريعات النافذة.

وفي تغريدة له، اليوم السبت، عبر تويتر، قال المنفي : “إن تحقيق الإجماع الوطني والدولي ضرورة لإجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام 2023، مما يتطلب إنجازا صحيحا وشفافا لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية شهر أبريل المقبل أو العمل بالتشريعات النافذة”.

وشدد المنفي على أن المجلس ملتزم بخارطة الطريق الحاكمة للمرحلة والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق أهدافها.

وكان قد أقر مجلس النواب الثلاثاء الماضي التعديل الدستوري الثالث عشر الخاص بنظام الحكم؛ فيما سيكون هناك ترقب لموقف المجلس الأعلى للدولة الذي سينظر في قرار التعديل خلال جلسته المقبلة.