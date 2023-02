خبير اقتصادي: المستثمرون الدوليون ينظرون إلى ليبيا على أنها سوق واعد للتنقيب عن النفط

ليبيا- قال الخبير الاقتصادي رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، محمد سعدالدين، إن شريحة كبيرة من المستثمرين الدوليين ينظرون إلى ليبيا على أنها سوق واعد ومضمون للتنقيب عن النفط، وربما تدعم تلك الشهادات الإيجابية مساعي طرابلس.

سعدالدين وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أكد أن ليبيا تتطلع إلى زيادة إنتاجها اليومي من النفط إلى 1.6 مليون برميل يوميًا، بدلًا من 1.2 مليون حاليًا بنهاية 2023، بينما ترغب في مضاعفة الإنتاج بحلول 2025.

ورجح أن تدعم تلك الاستثمارات الجديدة عملة البلاد المحلية في ظل سياسة التشديد التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي.

