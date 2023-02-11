سفير فرنسا لدى ليبيا يزور مصانع “السهل” في طرابلس

أجرى السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، زيارة إلى مصانع مجموعة السهل القابضة، المتخصصة في إنتاج المخبوزات من القمح والشعير، في العاصمة طرابلس.

وأضاف مهراج في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم السبت، إن الزيارة ركزت على تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات مع الشركة، مشيدًا بدورها في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في ليبيا.

كما وجه السفير الفرنسي الشكر إلى أفراد ومسؤولي المصنع على حرفيتهم في أداء العمل، والود الذي حظي به أثناء الزيارة.

وفي 17 ديسمبر الماضي، زار مهراج الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، وقال إنه أجرى محادثات “مثمرة” حول تفعيل العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والشركات الفرنسية.

وأشار إلى تطلع بلاده لتنظيم فعاليات مشتركة بعد نجاح “اليوم الليبي- الفرنسي” في قطاع الصحة، الذي استضافته طرابلس في نوفمبر الماضي.