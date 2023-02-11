شاهد بالصور والفيديو : الأجهزة الأمنية بإسناد القوات المسلحة تداهم أوكار الخمور والمخدرات بمنطقة بوهديمة

قامت مديرية أمن بنغازي والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بإسناد من القوات المسلحة العربية الليبية وبإشراف مُباشر من السيد وكيل وزارة الداخلية فرج إقعيم و السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي بمداهمة أوكار الخمور والمخدرات بمنطقة بوهديمة .

وتم إعداد خطة عقب إجتماعه برؤساء الأقسام والمركز والوحدات لتأمين مداخل ومخارج المنطقة من قبل الدوريات التابعة لمراكز الشرطة والدفع بكامل القوة العمومية لهذه المراكز .

وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات والخمور المستوردة والمحلية وتمكنت الدوريات التابعة لمراكز الشرطة من إلقاء القبض على مروجي هذه الآفة .