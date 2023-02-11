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شاهد بالصور والفيديو : الأجهزة الأمنية بإسناد القوات المسلحة تداهم أوكار الخمور والمخدرات بمنطقة بوهديمة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قامت مديرية أمن بنغازي والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بإسناد من القوات المسلحة العربية الليبية وبإشراف مُباشر من السيد وكيل وزارة الداخلية فرج إقعيم و السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي بمداهمة أوكار الخمور والمخدرات بمنطقة بوهديمة .

وتم إعداد خطة عقب إجتماعه برؤساء الأقسام والمركز والوحدات لتأمين مداخل ومخارج المنطقة من قبل الدوريات التابعة لمراكز الشرطة والدفع بكامل القوة العمومية لهذه المراكز .

وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات والخمور المستوردة والمحلية وتمكنت الدوريات التابعة لمراكز الشرطة من إلقاء القبض على مروجي هذه الآفة .

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