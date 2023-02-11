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المنفي يلتقي حفتر في بنغازي

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 February, 2023

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم السبت القائد العام للجيش خليفة حفتر في مدينة بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء يأتي ضمن مشاورات المنفي الوطنية لإنجاز المسار الانتخابي واستحقاقات المرحلة التمهيدية.

وفي وقت سابق اتفق قائد الجيش والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي على الضرورة الملحة لتوحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، وتعزيز إدارة الموارد الوطنية بشفافية بما يضمن استفادة جميع فئات الشعب الليبي.

كما جرى الاتفاق على ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء ودون تأخير في وضع إطار دستوري لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في عام 2023

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بوابة افريقيا الاخبارية

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