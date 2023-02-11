تفاصيل ايقاف النقل بين المدارس لطلبة الشهادات في بنغازي – إجراءات جديدة

أفاد مكتب الامتحانات في بنغازي، بأن النقل بين المدارس بالنسبة لطلبة الشهادات سيتوقف اعتبارًا من تاريخ 16 فبراير 2023 وذلك حرصًا على ادارج الطلاب بمنظومة المركز الوطني للامتحانات .

جاء ذلك بحسب كتاب صادر عن سعيد ابراهيم ماضي، مدير مكتب امتحانات بنغازي، حيث وجهه لمدراء المدارس بالتعليم العام والخاص والمكاتب الخدمية ومكتب التعليم الخاص.

وحول اليه النقل بين المدارس، اشار الكتاب الى أنه لاتتم الا عبر المنظومة المعتمدة بدون الرجوع الى مكتب الامتحانات باستثناء الانتقال خارج البلدية حيث يرفق نموذج نقل مختوم من المدرسة المنتقل منها مع ملف الطالب الى مكتب الامتحانات بعد اجراء معاملة النقل في المنظومة .

وأضاف الكتاب انه يجب على مدير المدرسة المنتقل اليها الطالب عدم قبول النقل الا عند التأكد من النقل الالكتروني وعدم احالة الاجراء لمكتب الامتحانات نهائيا او احالة اوليا الامور لمكتب الامتحانات لاتمام عملية النقل .

وبهذا الكتاب اصبح ليس لمكتب الامتحانات اي دور في النقل بين المدارس حيث يكون النقل الكترونيا فقك .

ودعا الكتاب مدراء المدارس المنتقل اليها الطلبة ضرورة التقيد مع تحملهم المسؤولية في حال محالفة الاجراءات .