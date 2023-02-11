الأرصاد الجوية تحدد موعد استقرار حالة الطقس في ليبيا – نشرة الامطار اليومية

قال المركز الوطني للارصاد في ليبيا، اليوم السبت بأن درجات الحرارة سجلت انخفاضًا ملحوظًا على معدلاتها الفصلية لشهر فبراير الجاري حيث تراوحت مابين (12-17)مْ، ولم تتجاوز (10)مْ على المرتفعات الجبلية .

وتوقع المركز استمرار سقوط الأمطار على أغلب مناطق الشمال مع أجواء باردة ، مع تراجع في سرعة الرياح كما توقع استقرار في حالة الطقس نهاية هذا الأسبوع .

وفي السياق، سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية أعلى كمية أمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية في خلة الفرجان والتي بلغت 69.0 ملم ودرنة الأرصاد43.0 ملم.