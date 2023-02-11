توتر أمني يفاقم أزمات حكومة «الوحدة» الليبية

فاقم التوتر الأمني في طرابلس، من أزمات حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» تعرض عنصرين من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، لاعتداء مسلح (مساء الجمعة) من قبل من وصفتها بـ«مجموعة خارجة عن القانون» بتقاطع مستشفى القلب في العاصمة طرابلس.

وأوضحت في بيان لها أن «الاعتداء الذي تم خلال تأديتهما عملهما في المحافظة على الأمن، أسفر عن إصابتهما بإصابات بالغة؛ استدعت نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج»، مشيرة إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة، واستمعت إلى إفادة أعضاء الشرطة لتحديد مسؤولية الأشخاص الخارجين عن القانون، لاتخاذ ما يلزم من «إجراءات رادعة حيالهم».

من جهتها، أعلنت النيابة العامة إحالة مرتكب واقعة الاعتداء على مدير أمن مدينة المرج إلى القضاء؛ مشيرة إلى «ضرب أحد الأشخاص مسؤول الأمن في المدينة ما أدى إلى إصابته».

وأعلنت مديرية أمن بنغازي أن حملة أمنية مشتركة نفذتها مع قوات الجيش الوطني بالمنطقة الشرقية، للقضاء على «أوكار الخارجين عن القانون». كما انتشرت قوات الجيش والشرطة بشكل مكثف في عدة شوارع رئيسية بالمدينة؛ خصوصاً المؤدية إلى منطقة بوهديمة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن جهاز الطب العسكري التابع لحكومة الدبيبة، أن «الفرقة التي تقوم بعملها لليوم الثالث، داخل الأحياء المنكوبة في محافظة هطاي بمدينة أنطاكيا التركية، تمكنت من علاج العشرات». وكانت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة قد أعلنت في وقت سابق تمكن الفريق الفني الليبي المكلف بأعمال الإنقاذ مع السلطات التركية؛ من انتشال 27 جثة على مدى اليومين الماضيين.