الهادي: صعود ليبيا مركزين فقط على مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية قليل في ظل حجم الإنفاق

ليبيا – رأى المحلل الاقتصادي الليبي أبوبكر الهادي، أن صعود ليبيا مركزين فقط على مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية قليل في ظل توسع الحكومة في الإنفاق على تطوير البنية التحتية للبلاد، والحفاظ على توجيه الدعم لكافة الفئات.

الهادي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” اعتبر أن النظرة الإيجابية من قبل المنظمات الدولية والعربية لليبيا، شهادة قوية بشأن تحقيق البلاد نموا اقتصاديا كبيرا خلال العام الجاري، لترتفع معه حصة الفرد من الناتج المحلي إلى معدلات قياسية، شريطة استقرار الحالة الأمنية بنفس الوتيرة.

