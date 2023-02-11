منع جمهور طائرة الأهلي طرابلس من حضور باقي مباريات الموسم الرياضي 2023 – قرارات صارمة

قرر الاتحاد العام الليبي لكرة الطائرة، توقيع عقوبة خسارة الأهلي طرابلس بثلاثة أشواط لصفر أمام فريق السويحلي، في الدور الرباعي الأول من منافسات بطولة الدوري لكرة الطائرة.

وكانت مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي، التي احتضنتها صالة طرابلس الكبرى، الجمعة ضمن آخر مباريات رباعي التتويج الأول، قد توقفت بسبب الشغب ودخول الجماهير الى أرضية الصالة .

وتضمنت القرارات فرض عقوبة على مساعد مدرب فريق الأهلي طرابلس بعدم مرافقة فريقه مباراتين، بالاضافة الى منع جمهور الأهلي طرابلس من حضور باقي مباريات فريقه للموسم الرياضي 2023.

وجاءت القرارات استنادًا لللائحة العامة للكرة الطائرة في الفصل الخامس عقوبات جمهور المادة (38) والمادة (33) من الفصل الرابع الفقرة (1) عقوبات الإداريين والمدربين ومن في حكمهم بالاضافة الى المادة (39) فقرة (1) من الفصل الخامس عقوبات جمهور».

وجاء القرار بناء على تقرير حكم ومراقب مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي واستنادا إلى تقرير رئيس المكتب التنفيذي الموجود داخل القاعة وحضوره الأحداث التي وقعت أثناء وبعد المباراة، وبعد التواصل مع أعضاء المكتب التنفيذي عن طريق التواصل الاجتماعي ومناقشة المشاكل خلال المباراة وبعد إيقافها.