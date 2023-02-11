الساعدي: خفض إنتاج مسار بنغازي شهر لإجراء صيانة بالنهر الصناعي

قال مدير المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي “صلاح الساعدي”، إن منظومة السرير سرت تازربو بنغازي يتجاوز طولها 1000 كم من الأنابيب ويوجد بها مساران؛ مسار تازربو – بنغازي، ومسار السرير – سرت والمساران يغذيان خزان التجميع والموازنة أجدابيا.

أضاف في تصريحات صحفية أنه توجد أنظمة لمراقبة الأنابيب والتأكد من مدى سلامتها وضمان جودتها، ومنظومة المراقبة الصوتية كشفت عن مجموعة من الأنابيب تعرضت للتهالك الطبيعي، وكان من الضروري إجراء تدخل سريع حتى لا ينفجر أحد الأنابيب ويسبب مشكلة أكبر.

ولفت إلى أن عملية الصيانة تم تأجيلها عدة مرات منذ أكثر من عام بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، أما الآن وبعد استقرار الوضع الأمني في كافة المناطق المحيطة بمنظومات النهر الصناعي أصبح من الضروري إجراء عمليات الصيانة.

وتابع: “سنضطر لخفض إنتاج مسار بنغازي لإجراء عمليات الصيانة، وحسب الخطة الموضوعة فإن فترة أعمال الصيانة تحتاج إلى أكثر من 30 يوما.”