حكومة الوحدة: جسر جوي لمساعدة الشعبين السوري والتركي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 February, 2023

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي لمساعدة الشعبين السوري والتركي بعد الزلزال الذي ضرب البلدين.

وبينت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن الجسر الجوي الذي انطلق لمساعدة الشعبين السوري والتركي يحمل أطنانا من الأدوية والمواد الغذائية المختلفة، والخيم والأغطية والمدافئ.

وتوجه يوم الثلاثاء الماضي فريق مكلف من حكومة الوحدة الوطنية إلى تركيا للمساعدة في أعمال الإنقاذ كما جرى إرسال شحنات من المساعدات الإنسانية دعما للشعب التركي.

كما وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بإرسال شحنة مساعدات إنسانية إلى سوريا للمساعدة في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي تعرضت له محافظات البلاد.