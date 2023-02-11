اخر تطورات زلزال تركيا وسوريا : تسجيل هزات ارضية جديدة وتحذيرات من كارثة ثانية.. وارتفاع عدد الضحايا لأكثر من 27 ألف

أفاد المركز الأورومتوسطي، اليوم السبت رصده 4 هزات أرضية جنوبي تركيا تراوحت بين 3.2 و 4.5 درجات وفق مقياس ريختر فيما تتواصل عمليات انقاذ وإخراج الضحايا من تحت الانقاض بعدد من المدن التركية .

وفجر 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وارتفعت حصيلة الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي إلى أكثر من 27 ألف شخص في البلدين المجاورين.

ارتفاع الضحايا بتركيا

وفي السياق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلازل جنوبي البلاد إلى 22 ألفًا و327 حالة بالاضافة الى نجاة 80 ألفا و178 مصابا.

وأكد أردوغان، أن الزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرًا من أقوى الزلازل ولا يمكن مقارنته بأي زلزال سابق، حيث تضرر منه قرابة الـ20 مليون شخص ممن يعيشون في المناطق المنكوبة والمناطق المحيطة بها.

اعلان مناطق منكوبة في سوريا

وأعلنت الحكومة السورية، الجمعة، المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب نتيجة الزلزال الذي أصابها فجر الاثنين الفائت، مناطق منكوبة، “وبما يترتب على ذلك من آثار”.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 1387 حالة وفاة و 2326 إصابة.

وفي السياق، قال الدفاع المدني السوري التابع للمعارضة المسلحة، ، إنَّ “عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 2166 حالة وفاة وأكثر من 2950 إصابة بعد مرور أكثر من 112 ساعة على الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة”.

وأخلى غالبية السكان في الأحياء الشرقية بحلب منازلهم، خوفاً من انهيارها بعد تعرضها لتصدعات جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا فجر الاثنين الفائت.

الزلزال يعادل يعادل 500 قنبلة نووية

من جانبة، قال مسؤول بإدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” إن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الاثنين الماضي بلغت قوته 7.7 درجات واستمر 65 ثانية، وإن حجم الطاقة المنبعثة منه يعادل 500 قنبلة نووية .

وحسب المدير العام لقسم الزلازل والحد من المخاطر في آفاد، أورهان تتار، فإن الزلزال الثاني الذي أعقب الزلزال الأول بلغت قوته 7.6 درجات واستمر 45 ثانية، وإن المنطقة اهتزت اهتزازا عنيفا لنحو دقيقتين في المجمل خلال الزلزالين المدمرين.

لكن الساعات التي أعقبت الزلزالين المدمرين شهدت وقوع مئات الهزات الارتدادية العنيفة، واستمر ذلك أياما وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية حيث تم تسجيل أكثر من ألفي هزة ارتدادية، علما بأن الإدارة ما زالت تطالب المواطنين بعدم التوجه إلى المناطق المنكوبة.

أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام”

وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، السبت، الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا بأنه “أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام”.

وأشاد المسؤول الأممي باستجابة تركيا للزلزال ووصفها بأنها “استثنائية”، وأثنى على “شجاعة المستجيبين الأوائل للكارثة الذين يعملون على مدى الساعة”.

وتابع غريفيث أن الزلزال يعد “أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام”.

الصحة العالمية تحذر من كارثة ثانية

ويعد هذا الزلزال أسوأ بكثير من زلزال مشابه ضرب شمال غربي تركيا في عام 1999 والذي أسفر عن سقوط 17,000 قتيل.

كما يعدّ هذا الزلزال أحد أكثر الكوارث الطبيعية الدامية في القرن الجديد – متجاوزا كوارث أخرى كزلزال وتسونامي ضرب اليابان في عام 2011.

وحذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من أن كارثة إنسانية أخرى قد تقع ما لم يحصل الناجون من الزلزال على مأوى وغذاء وماء ودواء “على وجه السرعة”.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، إن العاملين في المنظمة بمنطقة غازي عنتاب التركية ينامون في السيارات لأنه “لا تزال هناك مئات ومئات من الهزات الارتدادية”.

ونوّه كلوغ لبي بي سي، إلى أن هناك مجتمعات في سوريا تعتمد على مياه الخزانات والتي كانت أول ما انهار جراء الزلزال.

وقال كلوغ إن الخزانات تحتاج إلى بديل، وإلا ستواجه البلاد موجات تفشٍّ لوباء الكوليرا – وهو أمر كان يُخشى وقوعه حتى من قبل الزلزال.