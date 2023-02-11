شاهد بالفيديو : الغاء الألف المخصص من مصحف الأوقاف الليبية يثير الجدل

أثار الغاء “الألف المخصص”، من مصحف الأوقاف الليبية تفاعلًا وجدلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي .

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية وصول شحنة مصحف الأوقاف الليبية الجديد إلى طرابلس والبدء قريبا بتوزيعها.

وكشف الشيخ عبداللطيف الشويرف، رئيس لجنة خبراء القرآن الكريم ان إحدى الامتيازات في المصحف الجديد الغاء “الألف المخصص”، واستبداله بالألف المحذوف، وهو الأصل، بحسب قوله .

وقال رئيس لجنة خبراء القرآن الكريم، انهم لم يجدوا أي نصّ يُثبت الألف المخصص، لا من الإمام أبي عمرٍو الداني، ولا من تلاميذه، ولا من غيرهم، وقد قال علماء لجنة مصحف الجماهيرية بذلك .

وأضاف الشيخ الشويرف قائلًا : “ان أغلب الظن أن الألف المخصص من عمل ليبي” .

وتباينت ردود الافعال حول الغاء “الألف المخصص”، بين الرفض والقبول لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حيث يرئ البعض بأنهم حفظوا القرأن كما درسوه للطلاب بالألف المخصص .