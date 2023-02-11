المنفي وحفتر أجريا مشاورات بشأن إنجاز المسار الانتخابي

أرشيف- لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي والقائد العام للقوات المسلحة

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التقى اليوم السبت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي أجرى لقاءً مع حفتر في إطار لقاءاته ومشاوراته الوطنية لإنجاز المسار الانتخابي واستحقاقات المرحلة التمهديدية.

وفي مطلع يناير الماضي التقى المنفي مع حفتر في القاهرة وناقشا معًا تعزيز جهود التهدئة بين الأطراف الليبية.

وجاء ذلك اللقاء عقب اجتماع شهدته العاصمة المصرية بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري.