%77.7 نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي العربان

أعلنت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي العربان، وصول نسبة المشاركة في الانتخابات إلى 77.7% من إجمالي من سجل للتصويت (4 آلاف و623 ناخبًا).

واعتبرت اللجنة في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، أن النسبة «ممتازة وتدل على وعي المواطنين من أجل انتخاب مجلس يقدم الخدمات الضرورية في البلدية».

ووصلت نسبة مشاركة الرجال في التصويت 69%، و31% من النساء، وفق اللجنة التي نوهت بدور مديرية أمن غريان في تأمين جميع المراكز الانتخابية.

ولفتت اللجنة إلى أن الإعلان عن النتائج المبدئية فور وصول صناديق الاقتراع إلى اللجنة المركزية، وربما يكون ذلك غد الأحد.



وبدأت الانتخابات صباح اليوم السبت، إذ فتحت جميع مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين مع التوقيت المحدد لها عند التاسعة صباحًا.

وأشارت اللجنة إلى أملها في زيادة عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات المحدة في الأسابيع المقبلة في كل من بني وليد وتينياي والمردوم، مشيرة إلى أن انتخابات بلديات ترهونة والخمس وغريان والعربان شهدت مشاركة جيدة من الناخبين.