شاهد أبرز تصريحات وزير الداخلية الأسبق في ملتقى الثوار المُنعقد في الزنتان

دعا وزير الداخلية الأسبق، فوزي عبدالعال، لتشكيل تيار سياسي يعمل باسم فبراير للوصول إلى بناء الدولة المنشودة المدنية التي تحكمها المؤسسات.

ووجه عبدالعال، في تصريحات خلال ملتقى الثوار المُنعقد في الزنتان عدة رسائل للمتربصين والمتآمرين في الداخل والخارج، أن فبراير جاءت للتغيير ولم تفرض نشيدًا ولا علمًا ولا قسمًا.

وجاءت أبرز تصريحات وزير الداخلية الأسبق، فوزي عبدالعال خلال ملتقى الثوار المُنعقد في الزنتان، كالتالي :