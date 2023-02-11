شاهد أبرز تصريحات وزير الداخلية الأسبق في ملتقى الثوار المُنعقد في الزنتان

دعا وزير الداخلية الأسبق، فوزي عبدالعال، لتشكيل تيار سياسي يعمل باسم فبراير للوصول إلى بناء الدولة المنشودة المدنية التي تحكمها المؤسسات.
ووجه عبدالعال، في تصريحات خلال ملتقى الثوار المُنعقد في الزنتان عدة رسائل للمتربصين والمتآمرين في الداخل والخارج، أن فبراير جاءت للتغيير ولم تفرض نشيدًا ولا علمًا ولا قسمًا.
وجاءت أبرز تصريحات وزير الداخلية الأسبق، فوزي عبدالعال خلال ملتقى الثوار المُنعقد في الزنتان، كالتالي :
- المعركة الآن اختلفت عن الـ10 سنوات الماضية ونريد قيادة عسكرية وجيشًا موحدًا يذود عن الثورة.
- المعركة أصبحت سياسية لم يعد ممكنا احتمال هذا التشظي ولا يمكن القبول بالحال الذي وصلنا إليه ويجب رص الصفوف وتوحيدها.
- لابد من تشكيل تيار سياسي يعمل باسم فبراير حتى نصل إلى بناء دولتنا المنشودة المدنية التي تحكمها المؤسسات.
- علينا الحذر من الفتنة وقد رأينا منها أشكالا وألوانا وتعرضنا لها ووصلنا إلى حمل السلاح فيما بيننا.
- علينا أن نقسم بالله ونعاهده ألا نرفع السلاح في وجه فبرايري وأن يكون هذا عهد وميثاق نلتزم به.
- رسالتي للمتربصين والمتآمرين في الداخل والخارج، أن فبراير جاءت للتغيير ولم تفرض نشيدًا ولا علمًا ولا قسمًا.
- هذا العلم هو علم الآباء المؤسسيين ولا يمكن أن يُعرض في المزاد، وأربأ بكم أن يحدث سوء في هذا العلم.
- فبراير لم تغلق الباب في وجه أحد ولم نقل لأحد أنت من النظام السابق أو الذي قبله.
- قلنا فقط من أجرم وقتل وسرق ودمر، وهذا حقنا لا نحيد عنه حتى يتحقق القصاص العادل.
- القصاص مرهون لأولى الدماء وأهالي الشهداء وأمهاتهم والجرحى.
- رسالتي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، لقد سئم الليبيون التدخلات السلبية، فإما أن تساعدونا على حل مشاكلنا أو تغربوا عنا وتتركونا لحلها بطريقتنا.
- رسالتي لكل الليبيين، أن فبراير لم تكن انقلابا عسكريا ولا حزبيا ولكنها حركة شعبية للتغيير بدأت سلمية وفرض عليها السلاح فرضًا.
- نحن نعرف من فرض علينا السلاح في فبراير وكيف ولماذا؟ ولكنه لم يكن في حسابه أن هذا الشعب هو أبناء المجاهدين ولا يمكن ترهيبهم أو تخويفهم.
- انقلب السحر على الساحر وفتحت فبراير الباب أمام المجاهدين وعلينا ألا نخطئ فهم الرسالة حتى لا تضيع هذه الفرصة.
- هذه الفرصة لم تُمنح لفبراير بل تم انتزاعها برؤوس الرجال وعزم الأبطال وصبر الحرائر فلا نحيد عن أهدافنا بعد هذا أبدا.
- المصالحة كلمة جميلة وفبراير مع المصالحة، ولكن تحويلها إلى صفقة ومزايدة أمر لن يمر على الدماء ومصالح ليبيا العليا.
- المصالحة لن تكتمل بمؤتمرات وفي فنادق وبميزانيات.
- المصالحة يراد لها رجال ودولة وأجهزة وآليات وأسس معلومة بالشرع والقانون، وما عدا ذلك فهي مساومات رخيصة لن تمر.
- المصالحة لا يمكن أن تتم باسم شخص، وكان على الرئاسي أن يشكل المفوضية الوطنية للمصالحة وتسليم الأمر لها، ما عدا ذلك فهو عمل لن يؤدي إلى نتيجة إلا مزيدا من تعقيد المشهد.
- البرلمان ومجلس الدولة والمؤسسات الأخرى منوط بها تجهيز الأرضية للمصالحة، والتعديل الثالث عشر لا يخدم هذا الهدف.
- مصادرة حق الشعب في الشروط الواجبة لمن يتولى رئاسة الدولة وتحويلها إلى مجلس النواب المنقسم وبه شبهات تحيط بشرعيته لا يخدم الهدف.
- أرفض باسم فبراير التعديل الدستوري، ونطالب بإعادة الحق لأهله وإعادة الأمانة إلى الشعب ليقرر ذلك، لأن البرلمان حتى إذا قرر فهو غير قادر على التنفيذ.
أضف تعليقـك