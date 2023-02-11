سقوط قتلى من عناصر الأجهزة الأمنية بمنطقة بوهديمة في بنغازي

أفادت مصادر محلية، اليوم السبت عن سقوط 3 قتلى من عناصر الأجهزة الأمنية، خلال حملة تمشيط ومداهمة أوكار المخدرات والخمور بمنطقة بوهديمة في بنغازي.

ونفذت مديرية أمن بنغازي والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بإسناد من القوات المسلحة العربية الليبية وبإشراف مُباشر من السيد وكيل وزارة الداخلية فرج إقعيم و السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي عملية تمشيط ومداهمة واسعة لأوكار الخمور والمخدرات بمنطقة بوهديمة .

وتمت عملية المداهمة والتمشيط عقب إعداد خطة شملت رؤساء الأقسام والمركز والوحدات لتأمين مداخل ومخارج المنطقة من قبل الدوريات التابعة لمراكز الشرطة والدفع بكامل القوة العمومية لهذه المراكز.

وأسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات والخمور المستوردة والمحلية كما تمكنت الدوريات التابعة لمراكز الشرطة من إلقاء القبض على مروجي هذه الآفة .