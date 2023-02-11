حكومة الدبيبة المنتهية تعلن إرسال أطنان من المساعدات إلى سورية وتركيا

أعلنت حكومة الدبيبة المنتهية إرسال أطنان من المساعدات بها أدوية ومواد غذائية إلى كل من سورية وتركيا، لمساندة المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلدين الإثنين الماضي.

وأكدت الحكومة المنتهية في بيان اليوم السبت، انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي لمساعدة الشعبين السوري والتركي، اليوم السبت، موضحة أن الشحنات ضمت خيم وأغطية ومدافئ ومواد غذائية مختلفة.

وقُتل أكثر من 25 ألف شخص في الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا، بحسب آخر أرقام رسمية أعلنت اليوم السبت.

والثلاثاء الماضي، وجّه الدبيبة بإرسال شحنة مساعدات إنسانية تتمثل في أدوية وملابس أطفال وخيم وأغطية ومراتب، دعمًا للشعب السوري في تداعيات الزلزال، وذلك بعد أن أرسل برقية تعزية إلى رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس.