تدخلات إبراهيم الدبيبة تفسد الدوري الليبي لكرة القدم

شهد الدوري الممتاز لكرة القدم، انسحاب عدد من الأندية من خوض المباريات، بسبب تدخلات المستشار السياسي للحكومة إبراهيم علي الدبيبة.

وتأتي أزمة انسحاب الأندية، وإصدارها لبيانات ذكرت فيها رفضها للعب، نتيجة عدم المساواة في الدعم المالي المقدم من الدولة لجميع الأندية.

وأعلن اتحاد الكرة، احتساب نقاط المباراة لفريق التحدي واعتباره فائزا بهدفين نظيفين أمام فريق شباب الجبل، والذي قرر عدم المجئ لملعب اللقاء، فيما لم يتم لعب مباراة الخمس والسويحلي، بعد إغلاق ملعب الخمس من طرف إدارة النادي.

وانسحب فريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد المصراتي بالغياب أمام أبوسليم على ملعب أبوسليم في إطار منافسات مرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، على خلفية إعلان اتحاد كرة القدم استئناف المسابقة، بعد فترة توقف، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة «شان 2023» بالجزائر.

وأعلن رئيس نادي الاتحاد محمود عبودة، قرار الانسحاب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بشكل رسمي، معلنا رفضه لعب دور «الكومبارس»، في دوري محسوم.

ومن جانبها، أعلنت لجنة المسابقات، أن الدوري الليبي سيستأنف، اليوم السبت، بأولى مواجهات دور الإياب، وسيتم تطبيق العقوبات حسب اللوائح على الأندية المنسحبة.

وكشفت المسابقات، أن مباريات السبت ستقام، رغم سوء الأحوال الجوية والأمطار، التي قد تؤثر على اللعب في عدد من الملاعب.

وفي أواخر العام الماضي، تصاعدت في طرابلس فضيحة «اللافي – بوزلاعة» الرياضية بشأن محاولة حرمان «قناة الوسط» المملوكة لمحمود شمام من بث الدوري الليبي الممتاز، بعد تمكن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، وليد اللافي، من منع حصول «قناة المسار» ومقرها بنغازي على حقوق بث الدوري الليبي رغم أنها قدمت القيمة المالية الأكبر في المناقصة.

وواصل اللافي، وقتها، الضغط على وزير الرياضة عبد الشفيع بوزلاعة، وقناة ليبيا الرياضية لفسخ عقد حقوق بث الدوري الليبي الممتاز، الذي وقعته القناة التي تملك حقوق بث الدوري مع قناة الوسط في تعاقد قانوني لم يستطع اللافي أن يمنع توقيعه رغم تهديد بوزلاعة بأنه سيواجه غضب كلا من عبد الحميد الدبيبه وإبراهيم الدبيبة.

وأكدت مصادر حكومية لـ«الساعة 24»، وقتها، أن وليد اللافي يستغل قربه من إبراهيم الدبيبة ليقوم بتهديد وزير الرياضة، وأن الدبيبة لا علم له بقيام وليد اللافي بمنع حصول قناة الوسط على إشارة البث للمباريات في مخالفة صريحة لبنود التعاقد.