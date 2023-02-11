الجلاء يتسلم جثث خمس قتلى أجانب من بائعي المخدرات خلال حملة المداهمات الأمنية في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث جثامين خمسة قتلى نتيجة خلال الحملة الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية وقوات الجيش على أوكار تجارة المخدرات، اليوم السبت في بنغازي.

وقالت، مصادر طبية وأمنية متطابقة، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن القتلى الخمسة من العمالة الوافدة، الذين يعملون بأوكار الممنوعات “مصانع الخمور” و”أكشاك بيع المخدرات”.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم التحفظ على الجثامين بقسم المشرحة البشرية “ثلاجة حفظ الموتى”، وسيتم عرضهم على الطب الشرعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ونفّذت الأجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية ببنغازي، بالتعاون مع قوات الجيش الوطني، حملة موسعة على أوكار الممنوعات بمنطقتي الوحيشي وبوهديمة. ولاقت الحملة تأييدًا شعبيًا كبيرًا من أهالي مدينة بنغازي.