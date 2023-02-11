شفط مياه الأمطار في عدد من المناطق بطرابلس

واصلت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي اليوم السبت أعمال شفط مياه الأمطار في بعض المناطق، خاصة في العاصمة طرابلس.

وقالت الشركة في بيان إن أعمال الشفط تواصلت في المناطق خاصة التي لا توجد بها بنية تحتية، مشيرة إلى حل مختنقات مياه الأمطار في منطقة جنزور وعين زارة بطرابلس.

وشملت أعمال شفط المياه مناطق: النصب التذكاري وصالة الفصول الأربعة والحموادات والسدرة ومشروع الهضبة والبيفي ومنطقة السراج والدعوة الإسلامية ومنطقة سيدي سليم وشارع ولي العهد بطريق المطار.

كما جرى حل المختنقات في المناطق التي توجد بها بنية تحتية في حينها داخل الأحياء داخل وسط العاصمة من قبل رجال إدارة التشغيل والصيانة بمنطقة طرابلس بالشركة، التي دعت إلى ضرورة دعم موظفيها الذين لم تشملهم زيادة رواتبهم.

وخصصت الشركة هواتف بغرفة البلاغات الرئيسية للإبلاغ عن مختنقات مياه الأمطار على الأرقام: 0213608870 و 0910349051 .