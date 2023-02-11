اخماد حريق كبير بعملية استمرت خمس ساعات بمنطقة جنزور

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم السبت عن اخماد حريق كبير أندلع بهناقر خاصة بتخزين الزيوت والمواد البتروكيماوية في عملية استمرت خمس ساعات بمنطقة جنزور غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وبحسب الهئية، تمكنت أقسام السلامة الوطنية بفرع الهيئة بالمنطقة الغربية من التعامل مع الحريق الذى إندلع بعدد إثنان من الهناقر الخاصة بتخزين الزيوت والمواد البتروكيماوية بمنطقة جنزور.

وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه بعد خمسة ساعات من العمل المتواصل كما تم بعد ذلك تأمين المكان .

وثمن السيد مدير فرع الهيئة بالمنطقة الغربية لواء ثائر الشهاوى مجهودات كافة الاقسام المشاركة بهذه العملية وأكد جاهزية وإستعداد كافة أقسام الفرع لكافة الحوادث .