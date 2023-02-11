شاهد : نص أبرز ماجاء في ميثاق المُلتقى الاستثنائي لثوار ليبيا المُنعقد في الزنتان – التفاصيل بالصور

طالب ميثاق المُلتقى الاستثنائي لثوار ليبيا المُنعقد في الزنتان و تاجوراء برعاية السفارة البريطانية بتجريم الدعوة إلى عودة النظام السابق أفراد أو جماعات واعتباره انقلاب على ثورة 17 فبراير والتصدي له من قبل ما أسماهم بـ”حماة الثورة”.

أبرز ماجاء في ميثاق المُلتقى الاستثنائي لثوار ليبيا المُنعقد في الزنتان وتاجوراء: الميثاق: الرفض القاطع لاستغلال ملف المصالحة لتحقيق أهداف سياسية أو مكاسب شخصية لأي كان.

العودة الآمنة للمهجرين باستثناء من كانوا داعمين أو مساندين لمرتكبي الأعمال الإجرامية.

لا تتم الانتخابات إلا وفق إطار دستوري وتوحيد السلطة التنفيذية ثم الانتخابات البرلمانية والرئاسية ثم تحقيق العدالة الانتقالية ثم المصالحة الوطنية.

لا يحق لأي كان الإقرار بالعفو إلا من أصحاب الحقوق أنفسهم.

الرفض القطعي لما يسمى بمقترح مشروع قانون إصلاح ذات البين كونه ظالم لحقوق ثوار 17 فبراير.

لا يملك أي شخص أو جهة مهما كانت صفتها أن تتصرف أو تفرض مصالحة على ثوار 17 فبراير إلا بعد موافقتهم عن طريق الاجسام الممثلة لهم ورجال فبراير هم من يقودون المصالحة لا غيرهم.

يجب على الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي الالتزام بحيادهم وعدم التدخل قي حقوقنا ونرفض الوضع القائم في ملف المصالحة الذي يقوم به المجلس الرئاسي.

يؤجل الملتقى الجامع المزمع عقده من قبل المجلس الرئاسي إلى بعد الانتخابات العامة لليبيا.

يُرفض مشروع الرؤية الإستراتيجية بصيغتها الحالية وخاصة الفقرات التي تختص بالجانب الدستوري.

ثوابت الهوية الوطنية التي أحيتها ثورة 17 فبراير المجيدة أساس لأي حوار وطني.

تطبيق القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية وجبر الضرر شرط حاكم في المصالحة.

تجريم رفع السلاح والاقتتال بين ثوار 17 فبراير وتعزيز مبدأ الحوار في أي خلاف سياسي.

تصحيح المواطنة الليبية وسحب المستندات الوطنية المزورة التي مُنحت خارج القانون وتجريم القائمين عليها.

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