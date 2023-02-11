حملة المداهمات ضد أوكار المخدرات أتت ضمن عمل الجيش والأجهزة الأمنية لفرض القانون ومكافحة كافة الظواهر السلبية

أخبار ليبيا 24

أكدت، شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني، اليوم السبت، أن عملية المداهمة التي قامت بها الأجهزة الأمنية لأوكار المجرمين وتجار الخمور والمخدرات في بنغازي أتت ضمن عمل القوات المُسلحة والأجهزة الأمنية لفرض القانون ومكافحة كافة الظواهر السلبية داخل المدينة.

وقالت الشعبة، إن العملية نُفذت بتعليمات نت القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر.

وأضافت الشعبة، أن العملية أسفرت عن القبض على عدد من المجرمين ومُصادرة أعداد كبيرة من الخمور المحلية والمستوردة، والمخدرات والحبوب المهلوسة.

وحظيت، الحملة بتأييد واسع، حيث أبدت عدة أوساط ارتياحا كبيرا للحملة المشتركة التي نُفّذت في حي بوهديمة وحي الوحيشي فجر اليوم.