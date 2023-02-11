التائب: إعفاء المواطنين من الديون المتراكمة عليهم للكهرباء تتحملة الخزانة العامة

قال المتحدث الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب، إن إعفاء المواطنين، من لديهم عدادات أو بدونه، من ديونهم السابقة المتعلقة بالاستهلاك المنزلي، والمنخرطين في نظام الأقساط المصرفية تتحمله الخزانة العامة.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم السبت، أن الديون السابقة تتحملها الخزانة ويقع تحت مصروفات الباب الرابع للدعم.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعفت المواطنين من الديون المتراكمة عليهم فيما يخص الاستهلاك المنزلي.

وأهابت الشركة بالإسراع في اغتنام فرصة الإعفاء من ديون الاستهلاك المنزلي السابقة (بعداد أو دون عداد).

وحثت المواطنين على الاستفادة والتمتع بفرق سعر التعريفة في حال الاشتراك بنظام الأقساط المصرفية خلال الفترة المحددة.