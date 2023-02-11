شاهد بالفيديو : مشاهد توضح عمليات المداهمة والقبض على مُروجي المُخدرات بمنطقة بوهديمة في بنغازي

نفّذت الأجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية ببنغازي، بإسناد قوات الجيش الوطني، اليوم السبت حملة واسعة تمشيط ومداهمة أوكار المخدرات والخمور بمنطقتي الوحيشي وبوهديمة في بنغازي.

ولاقت الحملة التي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات والخمور المستوردة والمحلية والقبض على مروجي هذه الآفة تأييدًا شعبيًا كبيرًا من أهالي مدينة بنغازي.

وتمت عملية المداهمة والتمشيط عقب إعداد خطة شملت رؤساء الأقسام والمركز والوحدات لتأمين مداخل ومخارج المنطقة من قبل الدوريات التابعة لمراكز الشرطة والدفع بكامل القوة العمومية لهذه المراكز.